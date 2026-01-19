Brasil envía su solidaridad y condolencias a España por el grave accidente ferroviario

São Paulo, 19 ene (EFE).- El Gobierno brasileño transmitió este lunes su solidaridad y condolencias a España por el accidente ferroviario que causó al menos 39 muertos y decenas de heridos en el sur de ese país.

El Ejecutivo del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en una nota que tuvo conocimiento, "con consternación", del choque de dos trenes, ocurrido el domingo, en la provincia de Córdoba, que dejó "un elevado número de víctimas mortales y heridos graves".

"Al expresar su pesar a las víctimas y a sus familiares, Brasil manifiesta su solidaridad con el pueblo y el Gobierno españoles", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado.

El despacho informó, además, que por el momento, no hay registro de víctimas brasileñas.

En la tarde del domingo, un tren de alta velocidad, que había salido de Málaga con destino a Madrid con 317 personas a bordo, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, por la que segundos después pasó otro convoy, que impactó con el primero.

El siniestro ferroviario, uno de los más graves que se han registrado en Europa en lo que va de siglo, causó al menos 39 fallecidos y 152 heridos, de los que 43 están ingresados en hospitales.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, gran aliado de Lula, decretó un luto oficial de tres días y prometió "dar con la verdad" de las causas de la tragedia. EFE