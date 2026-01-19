Atienden en Madrid a un último grupo de 9 pasajeros víctimas de choque de trenes en España

Madrid, 19 ene (EFE).- El Servicio de Urgencia Médica de Madrid 112 recibió sobre las 20:40 hora local de este lunes (19:40 GMT) a un grupo de nueve pasajeros de los dos trenes siniestrados en Adamuz, Córdoba (centro-sur de España), que llegó a la estación de Atocha en un quinto autobús.

Una portavoz de Emergencias informó de que dos de los pasajeros llegaron con heridas de carácter leve y fueron llevados al Hospital de Torrejón, mientras uno precisó apoyo psicológico por parte de un especialista del Servicio de Urgencias (SUMMA112).

Con esta atención, ha finalizado el dispositivo montado en la estación de Atocha de Madrid desde la noche de este domingo para la atención de víctimas y familiares de los pasajeros de los trenes que colisionaron en Adamuz, con un total de 20 pasajeros atendidos.

En el dispositivo de atención, además del SUMMA112, han participado asistencias de Samur-Protección Civil y de la Cruz Roja. EFE