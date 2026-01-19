Agencias

Alertas y clases suspendidas en varias provincias chinas por primera ola de frío de 2026

Pekín, 19 ene (EFE).- Una intensa ola de frío con caídas extremas de temperatura afecta esta semana a provincias de casi toda la geografía China, incluidas las zonas más pobladas del país, donde las autoridades han activado mecanismos de emergencia y suspendido las actividades escolares.

El Centro Meteorológico Nacional de China emitió a última hora del domingo alertas de diferentes magnitudes que se extenderán al menos hasta el miércoles por ola de frío, fuertes nevadas, heladas, descenso de temperaturas de hasta 16 grados y temporales de viento y nieve para las regiones central y oriental del país, así como para algunas zonas del sur.

Entre las provincias más afectadas figuran las de Shaanxi, Henan, Anhui, Hubei, Hunan, Guizou, Shandong, Xinjiang y Pekín, en las que además de la capital pequinesa se ubican otras ciudades densamente pobladas como Chongqing, Zhoukou, Zhumadian o Xuzhou.

Una de las temperaturas más bajas hasta el momento se registró en un condado de la prefectura de Altay, en la región autónoma de Xinjiang (noroeste), donde el mercurio se desplomó durante el fin de semana hasta llegar a casi 41 grados bajo cero, según el diario estatal China Daily.

El Ministerio chino de Gestión de Emergencias pidió a la población a través de su cuenta oficial en la red social WeChat que permanezca atenta a las notificaciones de alerta y trate de mantenerse a cubierto del frío y de reducir las actividades a la intemperie, en especial grupos sensibles como ancianos, niños y enfermos.

También urgió a los conductores y viandantes a extremar las precauciones en las calles y carreteras y a circular a baja velocidad por riesgo de deslizamientos debido a la presencia de hielo y nieve, y a la baja visibilidad debido a las tormentas.

Además, en provincias como Shaanxi, Shandong y Xinjiang los departamentos de energía tomaron medidas para impedir cortes del suministro eléctrico y las comunicaciones, en tanto las autoridades agrícolas de Henan, Shaanxi y Hunan emitieron avisos para reducir el impacto del frío en el ganado, plantaciones e invernaderos.

Por el momento las autoridades no han reportado que se hayan producido muertes o ingresos hospitalarios a consecuencia de las bajas temperaturas. EFE

