Alemania expresa su solidaridad a España tras el accidente ferroviario con 39 muertos

Berlín, 19 ene (EFE).- El Gobierno alemán expresó este lunes su solidaridad a España tras el accidente ferroviario registrado el domingo en el sur del país, que dejó al menos 39 muertos.

"Terribles noticias desde España. El grave accidente ferroviario nos ha conmocionado profundamente. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y seres queridos", escribió en ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, en un mensaje en X.

Agregó que ha asegurado a su homólogo español, José Manuel Albares, que "en estos momentos tan difíciles Alemania está al lado de España".

El accidente se produjo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), cuando un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga en la tarde de este domingo con destino Madrid descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de la empresa española de ferrocarriles Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros. EFE

