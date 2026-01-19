Agencias

Al menos un muerto y cuatro heridos por un tiroteo en el Ayuntamiento de la ciudad checa de Chribská

Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas este lunes en un tiroteo registrado en la sede del Ayuntamiento en la ciudad checa de Chribská, en el norte del país, donde el autor de los disparos ha sido abatido por las fuerzas de seguridad.

La Policía de República Checa ha indicado que la víctima mortal es una mujer y ha confirmado que entre los heridos se encuentra un agente, según informaciones recogidas por la emisora Radio Prague International.

Además, ha señalado que el autor de los disparos ha muerto debido a la gravedad de las heridas sufridas por la Policía, que ha indicado que el edificio ya "vuelve a ser seguro". No obstante, ha explicado que podría aumentar la cifra de heridos a medida que se revisa el interior del inmueble.

El aviso del ataque fue recibido alrededor de las 10.30 horas y se vio precedido del desplazamiento de dotaciones del servicio de emergencias, las fuerzas de seguridad y el Cuerpo de Bomberos.

