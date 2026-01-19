Al menos un muerto por un ataque con drones ucranianos contra la región rusa de Bélgorod

Al menos una persona han muerto este lunes a causa de un nuevo ataque con drones perpetrado por el Ejército de Ucrania contra un edificio residencial de Otradnoye, en la región rusa de Bélgorod, cercana a la frontera.

El gobernador de la citada región, Viacheslav Gladkov, ha indicado en un comunicado que el fallecido es un residente de la vivienda que se ha visto alcanzada por el ataque y ha confirmado que los servicios de emergencias se encontraban trasladando al hombre, herido, cuando tuvieron que confirmar su deceso.

No obstante, ha aseverado Gladkov, la víctima murió de camino al hospital. "Son noticias devastadoras, las que nos llegan desde Bélgorod", ha lamentado el gobernador, que ha ofrecido sus "más sinceras condolencias" a los familiares del fallecido.

Las regiones rusas de Bélgorod, Kursk, o Vorónezh fronterizas con Ucrania, son desde el último año escenarios habituales en los que se dirime esta fase de la guerra, de la que esta cerca de cumplirse cuatro años. Las dos primeras han sufrido incluso escaramuzas de grupos paramilitares, respaldados por fuerzas ucranianas.