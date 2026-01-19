Agricultores búlgaros protestarán en Estrasburgo contra la amenaza que ven en el Mercosur

Sofía, 19 ene (EFE).- Los agricultores búlgaros enviarán una delegación a Estrasburgo (Francia) para participar este martes en una protesta contra el acuerdo de la UE con el Mercosur, al que temen como una amenaza mayor que la que supone para ellos la entrada de cereales de Ucrania.

Entre 150 y 200 productores agrícolas búlgaros viajarán a Estrasburgo en autobuses y aviones, sin maquinaria pesada, para participar en una "gran protesta" prevista para mañana, martes, explicó a EFE hoy una fuente de la Asociación nacional de productores de granos de Bulgaria.

"Probablemente alquilarán dicha maquinaria a agricultores franceses en el lugar. Se han preparado pancartas y banderas", añadió.

"La agricultura búlgara, víctima del Mercosur" y "¡Sin agricultores, sin alimentos, sin futuro!", son los principales mensajes que enarbolarán los miembros de la delegación del país balcánico en sus pancartas, indicó la fuente que pidió el anonimato.

El presidente de la citada asociación, Iliya Prodanov, explicó este lunes a la televisión pública búlgara BNT que el acuerdo firmado el pasado sábado entre la Unión Europea y el Mercosur supone para el sector agrícola búlgaro una amenaza mayor que la de las importaciones de cereales ucranianos.

Recordó que la agricultura de la UE está sometida a severas restricciones, "con costos de producción mucho más altos que en el resto del mundo", algo que ya tuvo serias implicación cuando se admitió que los cereales de Ucrania entraran al mercado europeo.

Con respecto a las limitaciones y controles incluidas en el pacto para limitar el impacto en el sector europeo, Prodanov manifestó su escepticismo de que surtan el efecto deseado, después de ver que no ha sido así en el caso de Ucrania.

"Llevamos cuatro años jugando a este juego con Ucrania. Al importar desde Ucrania, existen controles fronterizos efectivos, cuotas y mecanismos de protección, y ninguna de estas herramientas tuvo efecto ni funcionó durante estos cuatro años. El mercado simplemente colapsó", declaró.

"Todos los consumidores de nuestros productos en Europa fueron desplazados de estos mercados por Ucrania", insistió. EFE