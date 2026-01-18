Veinte heridos -uno grave- al derrumbarse un piso en París donde se celebraba una fiesta

París, 18 ene (EFE).- Al menos 20 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por el derrumbe en un quinto piso de un apartamento de París donde se celebraba esta madrugada una fiesta en la que había unos 50 asistentes, informaron las autoridades.

El accidente se produjo en torno a las 00:30 hora local en la rue d'Amelot, en el barrio XI, en el centro-este de la capital.

Los primeros indicios indican que el derrumbe se produjo por "causas estructurales" y no por una fuga de gas, señaló 'Le Parisien'.

De entre los 20 heridos, solo uno ha sido hospitalizado, de acuerdo con el mismo medio. EFE