Agencias

Van der Poel brilla en Benidorm y refuerza el liderato en la Copa del Mundo

Guardar

Benidorm (Alicante, España), 18 ene (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier Tech) se impuso con autoridad en la prueba de Copa del Mundo de ciclocrós disputada en Benidorm y reforzó el liderato en la general de la competición.

Con dominio absoluto de principio a fin, el siete veces campeón del mundo de la modalidad hizo la carrera en solitario desde la primera vuelta y entró en meta con un tiempo de 1h.01.01 en los 27 km de recorrido.

La segunda plaza fue para el campeón belga Thibau Nys (Baloise), a 30 segundos, y la tercera para el español ocho veces campeón nacional Felipe Orts (Ridley), a 34. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Irak anuncia la retirada total de la coalición internacional de todas las bases en el país

Infobae

Panamá registra una inflación del 0,1 % en diciembre de 2025

Infobae

Los apagones afectarán el 53 % de Cuba a la vez en el horario "pico" de este domingo

Infobae

El Catatumbo cumple un año de "drama prolongado" por enfrentamiento entre guerrillas

Infobae

La deuda externa de Nicaragua es de 16.139,3 millones de dólares, un 81,9 % del PIB

Infobae