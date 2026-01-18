Agencias

Un total de 23 alianzas políticas solicitan participar en comicios regionales de Perú

(actualiza con cifra actualiza de alianzas ofrecida por el jurado electoral)

Lima, 18 ene (EFE).- Un total de 23 alianzas electorales solicitaron su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 4 de octubre en Perú, informaron este domingo fuentes oficiales.

La recepción de solicitudes de alianzas estuvo abierta hasta este sábado y podían participar 150 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos regionales, inscritas en el registro electoral oficial.

Tras ofrecer este domingo una primera información que indicaba que las alianzas inscritas fueron 12, el JNE actualizó horas después esa cifra a 23 agrupaciones políticas.

El JNE señaló que las solicitudes se presentaron en cumplimiento del cronograma electoral y que las alianzas están conformadas por la unión de los partidos políticos y movimientos regionales, "lo que significa una reducción efectiva en el número de competidores individuales".

La mayoría de las solicitudes fueron enviadas a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) para su revisión y tramitación, aunque varias recibieron observaciones, que deberán ser subsanadas, al no cumplir con todos los requisitos, entre ellos adjuntar el acta de constitución correspondiente y su reglamento electoral.

En ese sentido, el JNE reiteró su "compromiso con la legalidad, la transparencia y el pleno respeto a los plazos y procedimientos establecidos en la normativa electoral vigente".

Entre las alianzas que presentaron su solicitud figuran Avanza País-Partido de Integración Social, Venceremos, Fuerza Tacna, APP-Trabaja Ayacucho, APP-La Cholita y Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú-Comunidad Política Inka Perú.

Además, Renovación Popular y Toro, Renovación Popular Perú, Libertad Popular, Alianza Regional por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, y Contigo-Podemos Perú.

También, Podemos Perú, Podemos Perú-Movimiento Regional Más Trabajo, Partido Democrático Somos Perú, Cooperación, Verdad y Honradez, Así Juntos por el Perú, Progresemos Perú, Juntos por el Pueblo, Kike Batalla, Mirelo-Podemos Perú, Contigo-Podemos Perú y Podemos Unión Regional.

Según lo establecido en el cronograma de las elecciones regionales y municipales, el 16 de junio será la fecha límite para que las organizaciones políticas, entre alianzas y partidos individuales, presenten sus solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos en todo el país.

El Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, convocó el pasado 7 de enero a estas elecciones para el 4 de octubre próximo, cuando se elegirán a 25 gobernadores y vicegobernadores, 442 consejeros regionales, además de a 196 alcaldes y 1.714 regidores (concejales) de provincias, así como a 1.694 alcaldes y 9.036 regidores de distritos de todo el país.

La convocatoria tuvo en cuenta que el mandato de cuatro años de las actuales autoridades regionales y municipales culmina el 31 de diciembre de 2026.

Los peruanos acudirán este año a votar en dos procesos electorales, el primero de los cuales será el 12 de abril para elegir a un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 15 representantes (5 titulares y 10 suplentes) al Parlamento Andino para el período 2026-2031.

Una posible segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales con mayor votación se celebrará el 7 de junio. EFE

