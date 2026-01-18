Agencias

Trump extiende a Orbán y a Meloni su invitación para unirse a la Junta de Paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha proseguido con su ronda de invitaciones a su Junta de la Paz para Gaza con ofrecimientos a sus dos aliados europeos más importantes, Hungría e Italia, según han confirmado este domingo sus respectivos jefes de Gobierno, Viktor Orbán y Giorgia Meloni.

"Por supuesto que hemos aceptado", ha manifestado Orbán en sus redes sociales tras anunciar su "honorable" invitación para formar parte de esta junta como "miembro fundador". El organismo está concebido para gestionar la realidad de posguerra en Gaza. Trump ejercerá como presidente y a su cargo estará una "junta ejecutiva" con carácter más práctico, que colaborará con una administración de tecnócratas palestinos.

Meloni ha confirmado la invitación durante su viaje oficial a Seúl. "También nos ha invitado a unirnos. Creo que Italia puede desempeñar un papel destacado y estamos listos", ha indicado la primera ministra italiana.

Este pasado sábado Trump invitó a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei, así como al primer ministro canadiense, Mark Carney y al presidente de Paraguay, Santiago Peña.

