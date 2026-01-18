Toros ganan y sacan ventaja sobre Águilas en la carrera por el último pase a la final

Santo Domingo, 17 ene (EFE).- Sergio Alcántara remolcó tres carreras, entre ellas la que rompió el empate en la octava entrada, y los Toros del Este vencieron este sábado 5-6 a los Gigantes del Cibao para sacar medio juego de ventaja sobre las Águilas Cibaeñas en su lucha por el último boleto disponible a la final del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Para firmar su avance a la final, los Toros (11-7) tendrán que esperar el resultado del partido entre Águilas (10-7) y Leones del Escogido, que debido a la lluvia caída en Santo Domingo fue pospuesto para el domingo.

Los Toros avanzarán a la final con una derrota de las Águilas, de lo contrario ambos equipos tendrán que disputar un partido extra el próximo lunes para definir quien enfrentará a los Leones por la corona.

El conjunto romanense también espera la respuesta de la Lidom con respecto al juego que colocó bajo protesta el pasado viernes, debido a que las Águilas violaron la norma al colocar a nueve jugadores importados en el roster para el encuentro, que terminó en victoria para los cibaeños.

En el juego de este sábado, los Toros tomaron la delantera en la primera entrada, cuando Eloy Jiménez disparó un doble para remolcar al estadounidense Eric Filia con la primera carrera del encuentro.

Los Gigantes respondieron igualando la pizarra en el cierre del primer episodio, con sencillo Ricardo Cespedes, con el cual empujó a Marco Hernández.

Los Toros volvieron a la carga en el segundo acto, sumando dos vueltas más por doble de Alcántara para llevar hasta la registradora a Yairo Muñoz y al puertorriqueño Onix Vega.

Los taurinos ampliaron la ventaja en el cuarto capítulo, cuando Filia pegó un batazo de dos bases, con el que Vega y Alcántara lograron anotar.

Los potros respondieron en la parte baja de esa cuarta entrada, con jonrón de dos carreras de David Bañuelos, quien encontró a Céspedes en los senderos.

Los Gigantes anotaron otra vuelta en la quinta, con batazo para eliminación doble de Kelvin Gutiérrez, aprovechado por Marco Hernández para anotar desde la antesala.

Jorge Bonifacio se encargó de igualar la pizarra (5-5) en el sexto acto, cuando mandó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo del estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

El partido se mantuvo sin novedades hasta la parte alta de la octava entrada, cuando luego de dos outs, Alcántara conectó un doble a la pared del bosque central y significó la carrera que marcó la diferencia.

Yaramil Hiraldo (2-1) tiró una entrada en blanco para quedarse con el triunfo, mientras que Cristopher Molina (0-3) permitió una carrera inmerecida en un episodio sobre el montículo y perdió el partido.

El norteamericano Joe Corbett (7) completó la novena sin que le pisaran el plato. EFE