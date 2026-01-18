Temas del día de Internacional del domingo 18 de enero (19:00 GMT)

GROENLANDIA EE.UU

Bruselas - Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) se reúnen de urgencia este domingo para valorar el anuncio de Washington de imponer aranceles a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y que no apoyan su plan de anexión de la isla.

- El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, consideró este domingo "paradójico" y "problemático" que Estados Unidos haya amenazado con aranceles a varios países europeos por enviar tropas a Groenlandia cuando había criticado la falta de seguridad en el Ártico, al ofrecer una rueda de prensa en Oslo con su colega noruego, Espen Barth Eide.

- Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su "plena solidaridad" con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de EE.UU y señalaron que "las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente".

IRÁN PROTESTAS

Teherán - Irán acusó este domingo a Estados Unidos de aumentar la tensión con sus injerencias en los asuntos internos del país persa, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Teherán.

- Irán cumple una semana sin nuevas protestas, suprimidas por un masivo despliegue policial y el corte de las comunicaciones, y continua recobrando una normalidad que no acaba de llegar del todo. (Texto) (Foto)

- El portavoz del Poder Judicial iraní, Asghar Jahangir, prometió este domingo “fuertes castigos” para los que incitaron a la violencia en las protestas que han sacudido el país en las últimas semanas. (Texto)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa - Los centros de votación abrieron este domingo para las elecciones presidenciales en Portugal, los quintos comicios de los últimos dos años, para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el Palacio de Belém, en la votación más abierta en décadas y donde no se descarta que pueda haber una segunda vuelta.

- La afluencia a las urnas hasta las 16.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo en las presidenciales en Portugal fue del 45,51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %, según la Secretaria General del Ministerio de Administración Interna.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Al menos cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas activistas extranjeros, en un ataque perpetrado por colonos israelíes en una aldea beduina del territorio palestino de Cisjordania, en el que incendiaron varias de sus casas, y las fuerzas israelíes detuvieron en otra aldea de Cisjordania a cuatro activistas extranjeros.

- Egipto anunció este domingo el listado de los 12 miembros que forman el comité tecnocrático palestino que administrará la Franja de Gaza encabezado por Ali Shaaz, y aseguró que el grupo ya celebró una reunión en la que se le "encomendó formalmente asumir las responsabilidades" en el enclave. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - En medio del sonido de la música tecno en el edificio industrial reconvertido, decenas de jóvenes ucranianos resisten el frío en medio de cortes masivos de electricidad y se ocupan de tejer redes de camuflaje y fabricar velas de trinchera para enviar a sus soldados en el frente, donde las temperaturas caen a 20 grados bajo cero.

FORO DAVOS

Davos (Suiza) - El presidente estadounidense, Donald Trump, acaparará la atención durante el Foro Económico Mundial (WEF) que comienza este lunes en la localidad suiza de Davos y que estará marcado por el incremento de la tensión entre EE.UU y Europa por los planes de la Casa Blanca de anexionar Groenlandia.

VENEZUELA EEUU

Caracas - Mientras el chavismo exige la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, la oposición, organizaciones civiles y los familiares de los presos políticos siguen atentos a las excarcelaciones que prometidas por el Gobierno de Delcy Rodríguez, que avanzan lentamente en medio de la incertidumbre.

MERCOSUR UE

Asunción - Tras firmar su acuerdo de libre comercio después de 26 años de negociaciones, la Unión Europea (UE) y el Mercosur quieren avanzar en nuevas asociaciones económicas con otros importantes socios globales, con especial atención a Asia.

