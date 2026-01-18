Agencias

Suspenden la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un descarrilamiento en Adamuz

La circulación de trenes de Alta Velocidad (AV) entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida este domingo, 18 de enero, tras el descarrilamiento un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press.

Hasta el momento, no se ha facilitado información sobre la duración prevista de la suspensión del servicio.

EuropaPress

