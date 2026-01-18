Suben a más de 100 los rebeldes muertos en combates con el Ejército en el sur de Chad

Yamena, 18 ene (EFE).- El Ejército de Chad elevó este sábado a más de cien los rebeldes muertos en enfrentamientos en los últimos días en el sur de del país, en la provincia de Moyen-Chari, durante combates entre las Fuerzas Armadas y dos grupos insurgentes.

Los enfrentamientos, que tuvieron lugar en el departamento de Korbol, no lejos de la frontera con la vecina República Centroafricana (RCA), implicaron primero al Movimiento para la Paz, la Reconstrucción y el Desarrollo (MPRD) y, después, al Frente Republicano para la Alternancia Patriótica y la Equidad (FRAPE).

"Es cierto que los combates continúan (...) Estamos sobre el terreno (...) y un centenar de ellos (los rebeldes) han perecido durante los ataques", dijo a EFE el coronel Chafardine Nimir, representante del Ejército chadiano en la zona.

Este centenar de milicianos muertos incluye a los 69 sobre los que informaron este miércoles a EFE fuentes militares, que cifraron además en ocho los soldados chadianos fallecidos hasta entonces.

Después de varios días de combates entre las Fuerzas Armadas y el MPRD, anoche estallaron nuevos enfrentamientos en la zona con el FRAPE, que tiene una versión diferente de los hechos y afirmó haber infligido graves pérdidas al Ejército.

"Los combates continúan desde ayer. Ante la resistencia de nuestros hombres, el Ejército tribal del presidente (de Chad, Mahamat) Idriss Déby Itno huyó este domingo dejando atrás los cadáveres de 27 soldados muertos, así como varios vehículos y material militar", aseguró a EFE Abdelbassit Ahmat Khamis, portavoz del FRAPE.

"Sin embargo, lamentamos que, en su huida, desataron incendios en varias aldeas", añadió el rebelde.

La violencia en la zona se produjo tras varios meses de discretas negociaciones entre las autoridades chadianas y los líderes del MPRD, con el objetivo de lograr el abandono de las armas y la integración de los rebeldes en un acuerdo de paz global.

En Chad operan alrededor de una veintena de grupos rebeldes que aseguran combatir a las autoridades desde abril de 2021, cuando el entonces presidente, Idriss Déby Itno, que gobernaba el país desde 1991, murió durante enfrentamientos con el grupo rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT).

Tras su muerte, tomó el poder su hijo, el general Mahamat Idriss Déby Itno, quien anuló la Constitución y disolvió el Gobierno y el Parlamento, encabezando un periodo de transición.

Después de casi tres años de transición, Chad celebró elecciones presidenciales el 6 de mayo de 2024, en las que Déby Itno obtuvo el 61 % de los votos, según la Agencia Nacional de Gestión Electoral chadiana (ANGE). EFE