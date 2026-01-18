Simeone: “Hicimos un muy buen partido, el primer tiempo fue de los mejores”

Madrid, 18 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, consideró este domingo que su equipo hizo “un muy buen partido” y “de los mejores” primeros tiempos en la victoria por 1-0 contra el Alavés, destacó que Alexander Sorloth está en su “momento más estable en el club” y predijo que los goles de Julián Alvarez “llegarán”.

“Hicimos un muy buen partido. El primer tiempo fue de los mejores. Jugamos todo el primer tiempo en campo rival, no tuvieron situaciones ellos de contragolpe, gestionamos bien evolucionar por un lado y por otro, tuvimos situaciones de gol para poder marcar…”, valoró en rueda de prensa en el Metropolitano.

“Después, en el segundo tiempo, había que tener tranquilidad, paciencia y seguir insistiendo, con ocasiones de Barrios, el gol de Álex, la jugada de Almada, la de Baena y llegas a los últimos 10 minutos cuando el rival siente que tiene posibilidad de empatar el partido, porque la ventaja es mínima, pero es normal atravesar ese momento. El rival no tuvo ocasiones claras, pero sí esa sensación de que te pueden empatar el partido, porque está claro que ganamos 1-0”, contó del global del encuentro.

Cuando repasó los cambios un periodista desde el perfil defensivo, Simeone le recordó que se olvidó de futbolistas ofensivos como Álex Baena y Antoine Griezmann.

“Y Marcos pasó a delantero. Puede ser que el equipo haya interpretado que había que defender el 1-0 y lo han hecho muy bien”, declaró Simeone, sobre el paso atrás que dio su conjunto en el tramo final.

No habló de los pitos en algunos momentos de la grada. “La gente la veo muy bien, está muy cerca del equipo, cantando todo el tiempo y eso es importante para nosotros, porque los necesitamos cerca”, dijo.

Alexander Sorloth marcó el 1-0. “Desde que llegó, es el momento de Álex que lo veo mucho más estable y regular dentro del delantero que necesitamos, con goles, con situaciones de gol, a veces marca uno, a veces dos, otros ninguno pero lo que le está transmitiendo al equipo es lo que necesitamos de esa posición”, apuntó.

Para él, Julián Alvarez “jugó muy bien” este domingo, “igual que contra el Deportivo y contra el Real Madrid”, aunque “después no le tocó hacer gol en estos partidos”. “Hoy estaba jugando bien y el gol llegará. No es que me preocupe porque es un futbolista que tiene el gol y tendrá que seguir trabajando con esa estabilidad y de a poco estaremos hablando de los goles de Julián”, expuso.