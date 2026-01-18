Agencias

Seúl inicia el despliegue de su poderoso misil antibúnker para contrarrestar a Pionyang

Guardar

Seúl, 18 ene (EFE).- Seúl comenzó el despliegue operativo de su misil balístico más potente, Hyunmoo-V, el cual está diseñado para destruir búnkeres subterráneos, donde podría resguardarse la cúpula norcoreana o centros de mando clave durante un potencial conflicto.

El Hyunmoo-V es un misil tierra-tierra de alta potencia capaz de transportar una cabeza explosiva de hasta ocho toneladas. Su despliegue en unidades operativas comenzó a finales del año pasado, según informaron este domingo fuentes militares a la agencia local de noticias Yonhap.

El proyectil está concebido para destruir instalaciones fortificadas y búnkeres subterráneos, y constituye un pilar del mecanismo surcoreano de Castigo y Represalia Masivos (KMPR), integrado en el sistema de defensa de "tres ejes" del país. Este esquema busca responder de forma abrumadora a un eventual ataque nuclear o de otros misiles del Norte.

El Hyunmoo-V fue exhibido públicamente en desfiles militares celebrados en Corea del Sur en 2024 y 2023. Tras la ceremonia de 2024, Kim Yo-jong, influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, descalificó el misil antibúnker al tildarlo de una "inútil arma de gran tamaño".

"Dado que Corea del Sur no puede poseer armas nucleares al ser signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear, creo firmemente que deberíamos poseer una cantidad considerable de misiles 'monstruo' Hyunmoo-V", dijo el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, a Yonhap en octubre del año pasado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

HBX anuncia una recompra de acciones de hasta 100 millones y su intención de pagar dividendos

La compañía tecnológica destinará hasta 100 millones de euros a la adquisición de títulos propios y planea repartir beneficios a sus inversores, medidas que subrayan la solidez financiera y su apuesta por retribuir a los accionistas

HBX anuncia una recompra de

Cayetano Martínez de Irujo justifica la ausencia de sus hermanos en el último homenaje a su madre

El duque de Arjona aclaró ante la prensa que sus familiares no asistieron a la presentación en Sevilla por conflictos de agenda, subrayando la armonía entre ellos y destacando el papel clave de Eugenia en los tributos a la duquesa

Cayetano Martínez de Irujo justifica

El presidente de Taiwán defiende el pacto comercial con EEUU como "mutuamente beneficioso"

Infobae

Robbie Williams lanza por sorpresa su nuevo álbum titulado 'Britpop'

Infobae

Azerbaiyán comienza a suministrar gas natural a Austria y Alemania

Infobae