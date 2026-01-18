Sánchez y líder de la oposición se reunirán sin expectativas de rebajar su tensa relación

Madrid, 18 (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se reunirán el lunes en el Palacio de la Moncloa (sede de Presidencia) en el inicio de las reuniones para analizar un posible envío de tropas a Ucrania, pero sin expectativas de que se rebaje la tensión entre ambos y entre sus partidos.

Este encuentro será el inicio de la ronda de contactos que Sánchez anunció el pasado 6 de enero que iba a mantener con los representantes de las formaciones con presencia en el Congreso de los Diputados para analizar la participación española en una hipotética misión de paz en Ucrania, en la que el presidente del Gobierno es partidario de que se envíen tropas.

Pero las declaraciones de algunos interlocutores que tendrá Sánchez en esa ronda, entre ellos el propio Feijóo, ya avanzan que en las reuniones no se hablará sólo de Ucrania.

Se prevé que se traten también asuntos como la situación en Venezuela e iniciativas que han suscitado polémica, como el nuevo modelo de financiación de las regiones autonómas o las recientes medidas anunciadas por Sánchez en materia de vivienda.

Por eso se espera que vuelva a constatarse el enfrentamiento existente entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, cuyo presidente ya ha avanzado que acudirá a Moncloa con ninguna o muy poca expectativa de llegar a acuerdos y ha advertido de que, con su presencia, no "blanquea o rescata" a Sánchez porque considera que miente y engaña con frecuencia.

Pese a que la agenda oficial de la reunión se ciñe a la hipotética participación de tropas españolas en una misión de paz en Ucrania, fuentes del Gobierno han informado de que están dispuestos a escuchar cualquier planteamiento de sus interlocutores sobre los asuntos que consideren oportunos.

"Soy todo oídos", ha asegurado Sánchez en una entrevista publicada este domingo en el diario 'La Vanguardia' al preguntarle qué espera de su encuentro con el líder de la oposición y si está dispuesto a tratar asuntos distintos al de Ucrania.

A tenor del cruce de declaraciones, se ve lejana la posibilidad de acercamiento entre Sánchez y el líder del PP, que no mantienen un cara a cara a solas desde el 13 de marzo del año pasado.

Esa entrevista se fijó dentro de otra ronda que convocó el presidente del Gobierno para abordar la situación internacional y el papel de España en la defensa y la seguridad europea, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las exigencias de la OTAN en materia de gasto militar.

Sánchez también se reunirá con los otros partidos, desde sus socios en el gobierno, el grupo Sumar, a los partidos regionalistas, pero no va a citar al ultraderechista Vox. EFE

