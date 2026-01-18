Agencias

Rusia prosigue sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana

Guardar

Berlin, 18 ene (EFE).- Las fuerzas invasoras rusas han proseguido sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana y en la última noche produjeron daños en la región de Odesa, según la agencia Ukrinform que alude a un reporte del Servicio de Emergencia de Ucrania en Facebook.

Los ataques produjeron daños en las capacidades de suministro y generaron un incendio que fue extinguido por los bomberos, según la misma fuente.

No hubo muertos ni heridos.

Durante el invierno, con temperaturas de varios grados bajo cero, los rusos han intensificado sus ataques contra la infraestructura energética y de calefacción con lo que aumentan la presión sobre la población civil.

Mientras tanto, en la ciudad de Járkov un dron hizo impacto contra una vivienda matando a una mujer y dejando herida a otra persona, según el alcalde Igor Terejov.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

HBX anuncia una recompra de acciones de hasta 100 millones y su intención de pagar dividendos

La compañía tecnológica destinará hasta 100 millones de euros a la adquisición de títulos propios y planea repartir beneficios a sus inversores, medidas que subrayan la solidez financiera y su apuesta por retribuir a los accionistas

HBX anuncia una recompra de

Cayetano Martínez de Irujo justifica la ausencia de sus hermanos en el último homenaje a su madre

El duque de Arjona aclaró ante la prensa que sus familiares no asistieron a la presentación en Sevilla por conflictos de agenda, subrayando la armonía entre ellos y destacando el papel clave de Eugenia en los tributos a la duquesa

Cayetano Martínez de Irujo justifica

El presidente de Taiwán defiende el pacto comercial con EEUU como "mutuamente beneficioso"

Infobae

Robbie Williams lanza por sorpresa su nuevo álbum titulado 'Britpop'

Infobae

Azerbaiyán comienza a suministrar gas natural a Austria y Alemania

Infobae