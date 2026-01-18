Rivadeneira, figura clave para reorganizar el correísmo y liderar la oposición en Ecuador

Quito, 18 (EFE).- Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, dirige desde este domingo el movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado desde Bélgica por el exgobernante Rafael Correa (2007-2017), con lo que se convierte en una pieza clave para encabezar la oposición en el país andino.

Rivadeneira, quien comandó la lista única de RC para las elecciones, regresó a Ecuador tras seis años como asilada en México, adonde viajó tras permanecer más de 80 días refugiada en la Embajada de se país, en Quito, por considerarse perseguida política.

En medio de diferencias internas en RC, Correa presentó a Rivadeneira como líder de una lista "de consenso", integrada, entre otros, por la excandidata presidencial Luisa González como cabeza de la Secretaría Nacional de Asuntos Internacionales.

Nacida en Quito 1983, Rivadeneira -voz fiel del correísmo, incluso durante su permanencia en México- fue gestora cultural y líder juvenil, antes de ser elegida -a sus 21 años- concejala de Otavalo (la ciudad donde creció), iniciando así su carrera política.

Vicealcaldesa de Otavalo (provincia de Imbabura) antes de convertirse en viceprefecta y luego gobernadora de la provincia, Rivadeneira fue, a los 30 años, la primera presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador.

Desde ese espacio impulsó leyes alineadas con el proyecto correísta, consolidando su imagen política pública, marcada siempre por una lealtad férrea al expresidente Correa, incluso cuando debieron dejar el movimiento político Alianza País, con el que llegaron al poder, por la ruptura con Lenín Moreno (2017-2021), sucesor y exvicepresidente de Correa.

Madre de dos hijos y con licenciatura en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, Rivadeneira se convirtió en una de las voces más firmes en el nuevo movimiento Revolución Ciudadana.

Durante el gobierno de Moreno, Rivadeneira denunció persecución política. En 2020 solicitó asilo en México, desde donde siguió la vida política ecuatoriana, intervino en actos de la RC y mantuvo una presencia activa en redes sociales.

Opositora tajante de los gobiernos neoliberales y dura crítica de la administración de Daniel Noboa, Rivadeneira ha usado las redes sociales para repetir que sin justicia social, sin soberanía y sin organización popular "Ecuador seguirá hundiéndose en la desesperanza".

En América Latina y el Caribe ve "el avance de proyectos autoritarios de derecha", y ha señalado que la experiencia de las últimas décadas demuestra que los procesos de cambio social profundo requieren de organizaciones sólidas, con militantes formados políticamente y capaces de articular la lucha cotidiana en los territorios con una visión estratégica de transformación.

El correísmo busca que, con un perfil que mezcla liderazgo femenino, fidelidad política y con el discurso de la unidad como bandera, Rivadeneira conduzca, a sus 42 años, la nueva hoja de ruta de la RC y que se convierta en pieza clave de la oposición a Daniel Noboa, pues -pese a las discrepancias internas- el correísmo se mantiene como el bloque más sólido frente al oficialismo. EFE

(foto)