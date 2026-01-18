Reabren los colegios en Irán tras un cierre de nueve días por las protestas

Teherán, 18 ene (EFE).- Irán dio este domingo otro paso hacia la normalidad con la reapertura de los colegios después de nueve días de cierre decretados en plena ola de protestas antigubernamentales desde finales de diciembre, pero continúan cerradas las universidades.

“Todas las escuelas del país están abiertas”, anunció el Ministerio de Educación iraní, informó la televisión estatal.

El ministerio, sin embargo, indicó que en algunas provincias, y únicamente por motivos meteorológicos, la enseñanza se impartirá de forma virtual a través de aplicaciones locales, ya que el internet global sigue cortado desde el 8 de enero.

En cuanto a la educación secundaria, la cartera precisó que los exámenes se celebrarán conforme al calendario previsto.

Respecto a las universidades, uno de los escenarios de las protestas desde los primeros días de enero, aún continúan cerradas con el retraso de los exámenes de fin de semestre, sin fecha para su celebración.

Las autoridades iraníes anunciaron el cierre de los centros educativos el 10 enero, después de que las protestas antigubernamentales alcanzaran su punto álgido el jueves 8 de enero y se toparan con una dura represión, que, según la ONG opositora Iran Human Rights, con sede en Oslo, ha causado más de 3.400 muertos.

Ayer, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, reconoció la muerte de “varios miles de personas” durante las movilizaciones, y responsabilizó por ello a Estados Unidos, instigador de las protestas según Teherán.

Además, Irán cortó el 8 de enero todas las comunicaciones y el internet global al agudizarse ese día las protestas, que habían comenzado el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de “Muerte a la República Islámica” y “Muerte a Jameneí”.

Tras varios días de calma en las calles, la República Islámica restableció ayer el funcionamiento de los SMS dentro del país, unos días después de que se hayan reactivado las llamadas internacionales, aunque solo de salida.

ash/jlr/vh