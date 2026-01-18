Primer ministro de Pakistán ha sido invitado a formar parte de la Junta de Paz para Gaza

Islamabad, 18 ene (EFE).- El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, dijo este domingo que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha recibido una invitación por parte de Estados Unidos para integrarse en la Junta Ejecutiva que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza.

"El primer ministro de Pakistán ha recibido una invitación del presidente de Estados Unidos para integrarse en el consejo de Paz sobre Gaza", dijo el portavoz de la Cancillería paquistaní en respuesta a consultas de los medios de comunicación.

El ministerio dijo que Pakistán "continuará participando en los esfuerzos internacionales en favor de la paz y la seguridad en Gaza" y destacó que el objetivo de Islamabad es que se alcance una solución duradera a la cuestión palestina.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mostró el año pasado en varias ocasiones su apoyo para que el presidente estadounidense, Donald Trump, obtenga el premio Nobel de la Paz.

En octubre, durante la cumbre de líderes mundiales en la que se acordó el plan de paz para Gaza en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, Sharif volvió a proponer a Trump para el Nobel por su papel como mediador en conflictos.

La nueva Junta de Paz para Gaza estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros.

Posteriormente, se ha conocido que Trump ha invitado a formar parte de la junta a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; al rey Abdalá II de Jordania; al presidente de Turquía, Recep Tayipp Erdogan; y al presidente de Argentina, Javier Milei.

Pakistán es un histórico defensor de la causa palestina y reconoce al Estado Palestino desde 1988. EFE