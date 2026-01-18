(Previa) Elche y Sevilla enfrentan sus necesidades en el Martínez Valero

El Sevilla FC busca este lunes en el Martínez Valero (21.00 horas), en el último partido de la vigésima jornada de LaLiga EA Sports, una victoria tranquilizadora y que le permita alejar el peligro, todo ante un Elche CF que quiere dejar atrás su eliminación en Copa del Rey y reconducir su camino en el campeonato doméstico.

Los de Matías Almeyda han caído en sus últimos cuatro compromisos, tres en LaLiga -RC Celta (0-1), Levante (0-3) y Real Madrid (2-0)- y uno en Copa -ante el Deportivo Alavés (1-0)-, y se han puesto en una situación muy comprometida y que ha acabado con la paciencia de la afición nervionense.

En esa serie de encuentros, el conjunto sevillista ha sido incapaz de ver puerta y ha encajado siete goles, y ahora, con 20 puntos en la competición liguera, cuenta con solo tres de ventaja sobre las posiciones de descenso, una sombra que podría ser todavía más alargada si fallan este lunes.

Enfrente, el Elche llega tocado por su adiós copero frente al Real Betis (2-1), que ha despejado su camino y que le obliga a centrar todos sus esfuerzos en LaLiga, donde marcha décimo con 23 unidades, a seis tanto de la zona continental como de los puestos de quema.

El empate del anterior fin de semana frente al Valencia (1-1) supuso la segunda fecha sin ganar de los de Éder Sarabia después de la derrota en el derbi ante el Villarreal (1-3), una racha que aumentó con el tropiezo en el 'torneo del KO'.

Pedro Bigas, Rafa Mir y Héctor Fort, John Chetauya y Álvaro Núñez no estarán disponibles en el conjunto ilicitano, que sí podrá contar con André da Silva. Además de la del sancionado Marcao, el conjunto andaluz lamentará las ausencias de César Azpilicueta, Rubén Vargas y Alfon, por lesión, mientras que Alexis Sánchez, con una contusión en la cadera, es duda, igual que Akor Adams y Chidera Ejuke, recién llegados de la Copa África.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Elche CF - Sevilla FC. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00 horas.