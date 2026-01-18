Agencias

Presidente israelí celebra los lazos de unión con Honduras en encuentro con Asfura

Jerusalén, 18 ene (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, conmemoró este domingo en un encuentro en Jerusalén con su homólogo hondureño, Nasry Asfura, los lazos históricos de unión entre ambos países, y dijo que esperan que se fortalezcan en un futuro próximo.

"Los israelíes sienten una enorme afinidad y afecto por Honduras, y desean impulsar la relación y llevarla a nuevas alturas. Por eso esta visita significa tanto para nosotros", dijo Herzog según un comunicado de su Oficina, en el que recordó que Honduras fue uno de los primeros países en mantener una embajada en Jerusalén, capital contestada tanto por israelíes como por palestinos.

Además, Herzog felicitó a Asfura por su reciente victoria electoral y abordó junto a él cómo fortalecer el comercio y la cooperación en agricultura, tecnología y turismo entre ambas naciones.

Poco antes, Asfura se había reunido con el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, quien dijo mostrarse confiado a que este convierta a Honduras de nuevo en "uno de los aliados y amigos más cercanos de Israel".

"América Latina está experimentando una importante transformación política. Se está convirtiendo de nuevo en un faro de libertad y defensa de la civilización occidental. Este es un gran momento. Estamos del lado de países amantes de la libertad como Honduras", añadió Saar.

Sus palabras parecen aludir a los gobiernos de derecha o centro-derecha en Sudamérica, con los que simpatiza el Ejecutivo israelí, en distintos países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Panamá o Costa Rica.

Asfura, el candidato apoyado por Trump para gobernar Honduras, llegó a Israel tras su paso por Estados Unidos, y pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras confirmara su triunfo en los comicios generales del 30 de noviembre. EFE

