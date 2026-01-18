'Por La Rioja' rechaza el acuerdo 'Mercosur' porque supone "un golpe directo al sector primario y medio rural riojano"

'Por La Rioja' muestra su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en los términos actuales, "ya que supone un golpe directo y una amenaza al sector primario y al medio rural de La Rioja". La formación regionalista asegura que "sólo quien desconoce la realidad del sector agroalimentario riojano y la situación de nuestros pueblos puede respaldar el acuerdo con Mercosur".

El portavoz regionalista, Miguel Gómez Ijalba, critica que "una vez más se utilice al sector primario como moneda de cambio para cerrar acuerdos que sólo benefician a las grandes industrias y corporaciones, mientras que sacrifican a quienes sostienen el medio rural".

Gómez Ijalba subraya que "no vamos a aceptar que el futuro de medio rural riojano se negocie en despachos lejanos que no conocen la realidad de nuestro territorio" y denuncia que "el acuerdo UE-Mercosur rebaja aún más los precios en origen y provocará el cierre de nuevas explotaciones".

El portavoz de 'Por La Rioja' destaca que el acuerdo "perjudicará seriamente al sector primario riojano ya que por las características de sus explotaciones no puede competir en precio con los productos que llegarán a nuestros mercados desde los países miembros de Mercosur, donde las directrices y limitaciones son muy diferentes y de mucho menor nivel a las estimadas en nuestra comunidad".

Gómez Ijalba precisa que el acuerdo con Mercosur "afectará de lleno a la economía rural riojana, presionando los precios a la baja y poniendo en riesgo cientos de explotaciones familiares". Ha alertado, igualmente, de la competencia desleal que supondrá permitir la entrada de productos que no cumplen las mismas normas sanitarias, medioambientales, de fitosanitarios o insecticidas y de bienestar animal que las producciones europeas. "Sin reglas iguales para todos -denuncia- no hay comercio justo. Es inaceptable que se exija a nuestros agricultores y ganaderos estándares altísimos de calidad mientras se abren las puertas a productos más baratos que no cumplen las mismas condiciones y normas".

La formación regionalista apunta que el acuerdo con Mercosur se suma a la situación que sufre un sector agroalimentario debilitado ya por los bajos precios arrastrados en los últimos años, "lo que sin duda provocará la pérdida de empleo rural, la falta de relevo generacional y un mayor riesgo de despoblación y abandono del territorio".

Gómez Ijalba lamenta que "todo esto parece no importar nada a los partidos nacionales y con representación en los organismos europeos, que, lejos de intentar evitar este acuerdo, parecen estar encantados en que se haya producido, lo que demuestra que los representantes riojanos tanto en el Congreso de los diputados como en el senado y en el parlamento europeo, están únicamente preocupados por su puesto y no, por La Rioja y sus necesidades".

'Por La Rioja' lamenta que el Gobierno de Espala haya aceptado el acuerdo "sin incluir cláusulas espejo obligatorias y verificables y salvaguardas automáticas para los sectores sensibles y controles fronterizos estrictos". Igualmente, la formación regionalista critica la falta de reacción de las organizaciones agrarias en La Rioja "que se han quedado al margen de la realidad que sufren el campo y la ganadería de nuestra región, un actitud que da por vivir fundamentalmente de las inyecciones de dinero público por parte de los partidos nacionales que apoyan Mercosur".