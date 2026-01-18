Ocho muertos en tres avalanchas en los Alpes austríacos

(actualiza el número de fallecidos)

iena, 17 ene (EFE).- Ocho personas murieron este sábado al ser alcanzadas y arrastradas por tres grandes avalanchas de nieve en los Alpes austríacos, en los estados federados de Salzburgo y Estiria, informó la radiotelevisión pública ORF.

En el primer accidente, en el conocido centro alpino de Bad Hofgastein, en Salzburgo, murió una mujer que practicaba esquí de travesía, es decir, fuera de pistas preparadas, al ser arrastrada por una avalancha ante los ojos de su marido.

Menos de dos horas más tarde, en torno a las 14.00 hora local (13.00 GMT), murieron otros cuatro esquiadores por un alud en el cercano valle de Grossarltal -también en Salzburgo- a unos 2.200 metros de altura y a unos 300 kilómetros al oeste de Viena.

Otros tres esquiadores del mismo grupo sobrevivieron al incidente: uno resultó ileso, otro sufrió heridas leves y el tercero se encuentra en estado grave.

Según las autoridades locales, unos 90 rescatistas, varios de ellos con perros, y cuatro helicópteros fueron desplegados en la zona para encontrar y rescatar a los supervivientes.

"Pese a las advertencias claras y reiteradas, hoy se produjeron nuevamente numerosos desprendimientos de avalanchas, lamentablemente con un desenlace mortal", dijo Gerhard Kremser, jefe del servicio de rescate alpino de Pongau, en Salzburgo.

Por la noche, las autoridades austríacas informaron de una tercera gran avalancha, ocurrida en el estado de Estiria, al sur de Viena, donde murieron tres esquiadores.

Un grupo de siete deportistas fue arrastrado por un alud en la localidad de Pusterwald, causando la muerte de tres de ellos, todos de nacionalidad checa.

Unos 150 rescatistas, apoyados por tres helicópteros y varios perros, participaron en la búsqueda de los alpinistas en Estiria. EFE