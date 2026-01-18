Agencias

Noruega, Finlandia y Suecia rechazan presiones de Trump sobre Groenlandia

Guardar

Berlín, 18 ene (EFE).- El presidente finlandés, Alexander Stubb, y los primeros ministros de Suecia y de Noruega, Ulf Kristersson y Jonas Gahr Store, han rechazado las amenazas del presidente de EEUU, Donald de imponer aranceles a los países que han enviado personal militar a Groenlandia.

"Finlandia cree que los problemas entre aliados deben resolverse mediante el diálogo y reglas de juego comunes, no mediante presiones", dijo Stubb en su cuenta de X.

"Fortalecer la seguridad del Ártico junto con los aliados es importante para Finlandia. Este es también el objetivo de las actividades lideradas por Dinamarca y coordinadas por los aliados en Groenlandia", agregó.

Stubb aseguró además que los países europeos están unidos y defendió los principios de integridad territorial y soberanía.

"Apoyamos a Dinamarca y Groenlandia. El diálogo con Estados Unidos continúa. Los aranceles dañarían las relaciones transatlánticas y podrían conducir a una espiral negativa", sostuvo.

Kristersson, por su parte, también en X, fue más enfático al decir que su país no se dejaría "chantajear".

"No nos dejaremos chantajear. Sólo Dinamarca y Groenlandia deciden sobre asuntos que les conciernen. Siempre defenderé a mi país y a nuestros vecinos aliados. Este es un asunto de la UE que afecta a muchos más países que los que ahora se señalan. Suecia está manteniendo intensas conversaciones con otros países de la UE, Noruega y el Reino Unido para encontrar una respuesta conjunta.", dijo.

Store, por su parte, reiteró la firmeza de la posición noruega y dijo que las amenazas son algo que está fuera de lugar entre países aliados.

"Las amenazas no tienen lugar entre aliados. La posición de Noruega es firme: Groenlandia es parte del reino de Dinamarca, Noruega respalda plenamente la soberanía del reino de Dinamarca. Existe un amplio acuerdo en la OTAN sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en el Ártico, incluyendo Groenlandia", aseguró.EFE

.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Indonesia recupera el cadáver de una de las personas a bordo del avión que perdió contacto

Infobae

El PP extremeño pide al Gobierno defender las cláusulas de salvaguardia en pro de la igualdad en la producción

Ante la inminente firma del pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur, representantes políticos regionales exigen garantías firmes para el sector agrícola y critican la postura gubernamental, señalando un posible impacto negativo para productores locales según portavoces de organizaciones rurales

El PP extremeño pide al

Eslovaquia dice que financiará un nuevo bloque nuclear solo con capital extranjero

Infobae

Al menos 6 muertos y 20 heridos tras incendiarse una zona comercial en Pakistán

Infobae

La mayoría cree que Trump no ha actuado correctamente en Venezuela y ha puesto en peligro la paz mundial

Más de la mitad de los españoles cree que la intervención militar de Donald Trump en el país sudamericano vulneró normas internacionales, según el último sondeo del CIS, y la mayoría coincide en que la acción estadounidense agravó la crisis global

La mayoría cree que Trump