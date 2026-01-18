Noruega, Finlandia y Suecia rechazan presiones de Trump sobre Groenlandia

Berlín, 18 ene (EFE).- El presidente finlandés, Alexander Stubb, y los primeros ministros de Suecia y de Noruega, Ulf Kristersson y Jonas Gahr Store, han rechazado las amenazas del presidente de EEUU, Donald de imponer aranceles a los países que han enviado personal militar a Groenlandia.

"Finlandia cree que los problemas entre aliados deben resolverse mediante el diálogo y reglas de juego comunes, no mediante presiones", dijo Stubb en su cuenta de X.

"Fortalecer la seguridad del Ártico junto con los aliados es importante para Finlandia. Este es también el objetivo de las actividades lideradas por Dinamarca y coordinadas por los aliados en Groenlandia", agregó.

Stubb aseguró además que los países europeos están unidos y defendió los principios de integridad territorial y soberanía.

"Apoyamos a Dinamarca y Groenlandia. El diálogo con Estados Unidos continúa. Los aranceles dañarían las relaciones transatlánticas y podrían conducir a una espiral negativa", sostuvo.

Kristersson, por su parte, también en X, fue más enfático al decir que su país no se dejaría "chantajear".

"No nos dejaremos chantajear. Sólo Dinamarca y Groenlandia deciden sobre asuntos que les conciernen. Siempre defenderé a mi país y a nuestros vecinos aliados. Este es un asunto de la UE que afecta a muchos más países que los que ahora se señalan. Suecia está manteniendo intensas conversaciones con otros países de la UE, Noruega y el Reino Unido para encontrar una respuesta conjunta.", dijo.

Store, por su parte, reiteró la firmeza de la posición noruega y dijo que las amenazas son algo que está fuera de lugar entre países aliados.

"Las amenazas no tienen lugar entre aliados. La posición de Noruega es firme: Groenlandia es parte del reino de Dinamarca, Noruega respalda plenamente la soberanía del reino de Dinamarca. Existe un amplio acuerdo en la OTAN sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en el Ártico, incluyendo Groenlandia", aseguró.EFE

