Netanyahu le expresa al nuevo presidente hondureño su voluntad de mejorar las relaciones

Jerusalén, 18 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió este domingo en su oficina de Jerusalén al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, a quien le expresó su voluntad de cooperar y mejorar las relaciones entre ambos países.

"Estamos reestructurando las relaciones entre nuestros países. Espero con interés colaborar tanto en el ámbito económico como en el agrícola, en la tecnología y en cualquier área futura", le indicó Netanyahu a Asfura, según recoge el comunicado difundido por la Oficina del mandatario israelí.

Por su parte, Asfura también se mostró "convencido" de que ambos países podrán "implementar y liderar la paz y la hermandad".

El presidente hondureño previamente también mantuvo encuentros este domingo con su homólogo, Isaac Herzog, y con el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar.

"América Latina está experimentando una importante transformación política. Se está convirtiendo de nuevo en un faro de libertad y defensa de la civilización occidental. Este es un gran momento. Estamos del lado de países amantes de la libertad como Honduras", dijo Saar.

El nuevo presidente hondureño, a quien apoya el mandatario estadounidense, Donald Trump, llegó a Israel tras su paso por Estados Unidos, y pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras confirmara su triunfo en los comicios generales del 30 de noviembre.

Asfura ganó las elecciones con el 40,27 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,53 %, mientras que Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quedó en tercer lugar con el 19,19 %. EFE