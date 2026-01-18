Nacional avanza a las semifinales de la Copa de la Liga de verano

Montevideo, 17 ene (EFE).- Nacional avanzó este sábado a las semifinales de la Copa de la Liga de verano en Uruguay tras vencer en una tanda de penaltis por 5-4 a Cerro Largo.

Los equipos llegaron a la instancia extrema luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario en el estadio Federico Omar Saroldi de Montevideo.

Para el Tricolor fue el segundo partido de pretemporada. Antes venció a Deportivo Maldonado.

Esta vez lo hizo con dos de sus recientes incorporaciones en el once titular: el lateral Juan de Dios Pintado y el atacante Tomás Verón Lupi.

También jugó desde el pitido inicial el nigeriano Osinachi Christian Ebere, figura de Nacional en las finales de la Liga Uruguaya al marcar el tanto con el que el Tricolor venció por 1-0 a Peñarol en el juego que definió el título.

El equipo de Jadson Viera se puso en ventaja a los 31 minutos con un tanto de Agustín dos Santos. Cerro Largo igualó a los 59 minutos a través del defensor argentino Mateo Monserrat.

Finalizado el tiempo reglamentario, los penales definieron al primer semifinalista de la Copa de la Liga de verano.

Paolo Calione, Agustín Dos Santos, Luciano González, Agustín Vera y Tomás Viera marcaron para Nacional, mientras que Rodrigo Martínez desvió su remate y el de Luciano Montaos fue detenido por el portero rival.

Federico Sellecchia, Nicolás Bertocchi, Lucas Correa y Gustavo Viera anotaron por Cerro Largo. El guardameta Ignacio Suárez detuvo los dispatos Axel Pandiani y Sebastián Assis, mientras que el de Maximiliano Añasco se estrelló contra el horizontal.

Este domingo se jugarán otros dos encuentros de cuartos de final: Boston River-Albion y Juventud-Progreso.

El lunes se disputará el partido entre Peñarol-Racing. EFE