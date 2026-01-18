Mulino viaja a Davos para el Foro Económico Mundial y promover inversiones en Panamá

Ciudad de Panamá, 18 ene (EFE).- El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo a la ciudad de Davos, Suiza, para participar por segundo año consecutivo en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que se celebrará del 19 al 22 de enero y reunirá a líderes de gobiernos, empresas multinacionales, la sociedad civil y el sector académico, informó la Presidencia panameña.

Durante su participación en Davos, señala la información oficial, el mandatario panameño aprovechará sus encuentros con líderes empresariales y gubernamentales para "promover futuras inversiones en Panamá, destacando las oportunidades que ofrece el país en los sectores logístico, energético y otros".

La agenda del jefe de Estado incluye reuniones bilaterales con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria.

Asimismo, Mulino sostendrá encuentros con altos ejecutivos de empresas multinacionales e instituciones financieras, entre ellas el banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del WEF, organización que anunciará en Davos un importante evento para Panamá.

El mandatario también se reunirá con representantes de empresas de los sectores energético, logístico y portuario, como la compañía emiratí DP World y la estadounidense AES.

El comunicado oficial resalta que el encuentro este año tiene como objetivo "debatir sobre el futuro, abordar los principales problemas globales y establecer prioridades orientadas al bienestar de la humanidad".

El evento presenta un programa estructurado en torno a cinco desafíos globales claves que requieren de diálogo y cooperación público-privada. El WEF sostiene que, para enfrentar estos desafíos mundiales, el crecimiento, la resiliencia y la innovación serán imperativos transversales que guiarán la forma en que los líderes abordarán la complejidad actual y la búsqueda de oportunidades para el futuro.

Mulino, destaca la misiva, será uno de los expositores principales del panel "Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica", junto a los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y representantes de la Universidad de Oxford.

Además, el presidente del país centroamericano participará como panelista en otros tres espacios de discusión: "Transformando la frontera de inversión en América Latina", "Cadenas de suministro: ¿se ha calmado la situación?" y "Líderes de la industria: ideas sobre cómo recalibrar la nueva realidad energética".

Finalmente, como parte de su agenda diplomática, se coordina un posible encuentro del presidente Mulino con el diplomático argentino Rafael Grossi, aspirante a la Secretaría General de las Naciones Unidas. EFE