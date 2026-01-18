Mueren 103 personas en choques entre Ejército sudanés y paramilitares en frontera con Chad

Jartum, 18 ene (EFE).- Al menos 103 personas murieron y otras 88 resultaron heridas durante la última semana por los combates entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la ciudad de Tina, ubicada en la frontera con Chad, informó este domingo una organización sudanesa de apoyo humanitario y monitoreo.

La Coordinación de los Comités de Resistencia en el estado de Darfur del Norte, en el oeste de Sudán, informó de este suceso en el noroeste del citado estado en un breve comunicado publicado en su página oficial de Facebook.

Según la nota de esta red vecinal que monitorea los efectos de la guerra, miles de personas fueron desplazadas de sus aldeas, próximas a Tina, por los combates entre el Ejército y paramilitares de la última semana.

"La ciudad de Tina, que alberga a un gran número de desplazados de varios estados, fue objeto de nuevos ataques en los últimos días, lo que obligó a muchas familias a huir de nuevo", afirmó la nota.

La organización cifró en más de 18.000 familias las que fueron forzadas a desplazarse hacia zonas fronterizas, "donde la población civil, especialmente mujeres y niños, vive a la intemperie", mientras que otros cruzaron la frontera con Chad y se asentaron en zonas cercanas.

Asimismo, agregó que las zonas colindantes de Qadir, Sasa, Andur, Jirjira, Hayo, Mastura y Jazan Basu, además de varias aldeas vecinas, están siendo objeto de repetidos ataques, que incluyen el robo de propiedades, el saqueo de ganado y la quema de aldeas, por parte de los paramilitares.

De acuerdo con la nota, los ataques aéreos y terrestres en esta zona se intensificaron en los últimos días, si bien comenzaron a finales de diciembre, cuando parte de las instalaciones públicas e instituciones de servicios se vieron afectadas y tuvieron que cesar o limitar sus operaciones.

Por otro lado, la Sala de Operaciones de Emergencia del estado de Kordofán Occidental -otra organización humanitaria- , informó que "las FAR mantienen retenidos a decenas de civiles en lugares no revelados" entre los que se encuentran "97 jóvenes de la zona que se dirigían a buscar oro".

En un comunicado, la sala de operaciones indicó que "la milicia de las FAR está utilizando a los detenidos como rehenes para negociar rescates y explotarlos según criterios étnicos y regionales".

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido iniciada a mediados de abril de 2023 ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares. EFE