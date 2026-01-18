Agencias

Muere una civil rusa tras ataques de drones ucranianos en la región de Bélgorod

Moscú, 18 ene (EFE).- Una civil rusa murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod y un hombre resultó herido tras ataques de drones ucranianos, denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

"En la localidad de Necháyevka del distrito de Bélgorod murió una mujer tras la detonación de un dron FPV. En la localidad de Golovinó del distrito de Graivoron un dron atacó un automóvil en el aparcamiento de una empresa. Un hombre recibió heridas de esquirla en la cadera y quemaduras de la mano derecha", escribió en Telegram.

Ucrania ataca prácticamente a diario las zonas fronterizas rusas, en particular las Bélgorod y Kursk, con drones ligeros, causando numerosas bajas en la población civil.

Dada la cercanía, las fuerzas ucranianas utilizan no solo drones de ala fija de mayor alcance, sino cuadricópteros y drones FPV, de menor alcance y más difíciles de detectar.EFE

