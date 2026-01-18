Agencias

Meloni tachó de "error" aumentar aranceles a países que enviaron tropas a Groenlandia

Roma, 18 ene (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró este domingo que es "un error" el posible aumento de aranceles contra aquellos países europeos que han decidido mandar soldados para la seguridad de Groenlandia que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Es un error, y obviamente no estoy de acuerdo con ello", dijo Meloni a los periodistas durante su visita a Seúl.

Explicó que se ha comunicado con Trump para expresarle su opinión y con el Secretario General de la OTAN. "También hablaré con los líderes europeos, pero creo que es muy importante dialogar entre nosotros y evitar una escalada", añadió la mandataria.

Según Meloni, se ha producido "un problema de comprensión y comunicación" en torno a la iniciativa de los países de la UE, que no debe interpretarse desde una perspectiva "antiamericana".

Las nuevas posibles víctimas de los aranceles de Trump, herramienta que ya usó con motivaciones políticas contra otros países, como Brasil o India, serían tanto de la Unión Europea (UE), como de fuera del bloque comunitario: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Por su parte, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, aseguraron que los aranceles anunciados por el líder estadounidense contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla "podrían provocar una peligrosa espiral descendente".

"Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía", dijeron ambos líderes europeos a través de un comunicado conjunto compartido en redes sociales. EFE

