Lula plantea a EEUU "superar las diferencias ideológicas" en pos del pragmatismo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha apelado a "superar las diferencias ideológicas" en el marco de la reciente intervención militar estadounidense para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una acción que ha criticado por implicar el uso de la fuerza.

"Nuestros países deben aspirar a una agenda regional positiva que pueda superar las diferencias ideológicas en favor de resultados pragmaticos. Queremos atraer inversión en infraestructura física y digital, fomentar el empleo de calidad, generar rentas y ampliar el comercio dentro de la región y con países de fuera", ha destacado Lula en una columna publicada en 'The New York Times'.

Todo ello para movilizar los recursos "que tanto se necesitan para combatir el hambre, la pobreza, el tráfico de drogas y el cambio climático".

Lula ha argumentado que "el uso de la fuerza jamás nos acercará a estos objetivos" y por ello ha criticado la intervención militar estadounidense en Venezuela, que supone "la primera vez en más de 200 años de historia independiente que América del Sur ha sido atacada directamente por Estados Unidos", aunque, recuerda "fuerzas estadounidenses han intervenido anteriormente en la región".

Los bombardeos y la incursión estadounidense del 3 de enero en Caracas "es un nuevo capítulo lamentable de la continua erosión del derecho internacional y del orden multilateral instaurado tras la Segunda Guerra Mundial", ha criticado. Supone "otro ataque contra la autoridad de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad".

"Cuando el uso de la fuerza para resolver disputas pasa de ser la excepción a ser la norma la paz, seguridad y estabilidad globales quedan amenazadas", ha reprochado.

Para Lula "es crucial" que los líderes de las principales potencias "comprendan que no es viable un mundo en permanente hostilidad". "No importa lo fuertes que sean esas potencias, no pueden depender solo del miedo y la coerción".

Así, considera que el futuro de Venezuela y de cualquier otro país debe estar en manos de su propio pueblo. "Solo un proceso político incluyente liderado por los venezolanos llevará a un futuro democrático y sostenible".