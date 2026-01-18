La neerlandesa Lucinda Brand gana la Copa del Mundo tras imponerse en Benidorm (España)

Benidorm (Alicante), 18 ene (EFE).- La neerlandesa Lucinda Brand (Baloise) se ha proclamado ganadora de la Copa del Mundo de ciclocrós al imponerse en la décima prueba de la competición, disputada en Benidorm (Alicante, España), donde la campeona firmó una nueva exhibición.

Brand (Dordrecht, 36 años) no dio opción a sus rivales y logró la octava victoria sobre 10 pruebas disputadas. La campeona entró en el grupo principal de 6 favoritas y, a falta de 2 vueltas, se despegó para entrar en meta en solitario, con un tiempo de 52.03 minutos en los 20 km de recorrido.

La segunda plaza fue para otra neerlandesa, Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix), a 10 segundos, y la tercera para la francesa Amandine Fouquenet, a 12. La primera española fue la campeona nacional, Sofía Rodríguez (Nesta), trigésima a 3.32 minutos. EFE