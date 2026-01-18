La jornada de votación transcurre sin incidentes en Portugal, según la Comisión Electoral

Lisboa, 18 ene (EFE).- La jornada electoral de comicios presidenciales en Portugal transcurre este domingo "sin incidentes", dijo a EFE el portavoz de la Comisión Nacional Electoral, André Wemans, quien se mostró optimista sobre la participación, que hasta el mediodía fue del 21,18 %, más que en 2021.

"Todo está yendo bien, sin incidentes, y con una afluencia mayor que en las últimas elecciones presidenciales", afirmó el responsable, quien, pese a advertir de que no está garantizado que estas cifras de afluencia se mantengan, confió en que reflejen la tendencia en las próximas horas.

"Nunca lo podemos saber hasta el cierre de las urnas, pero nuestra expectativa es que sí, que este aumento de participación hasta las 12.00 horas se mantenga hasta el final de la elección", aseveró.

Los centros de Portugal continental y de Madeira iniciaron su actividad este domingo a las 08.00 hora local (misma hora GMT) y clausurarán sus puertas a las 19.00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo harán sesenta minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa en la Jefatura de Estado, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero.

Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en 21 días, el 8 de febrero, ya que no se espera que ningún candidato llegue a más de la mitad de los votos, necesarios para proclamarse vencedor en la votación de hoy y que no haya una segunda ronda entre los dos aspirantes con más apoyos

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que el líder de ultraderecha André Ventura quedaría hoy primero, seguido por el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería primero.

Les siguen, según ese estudio, en intención de voto este domingo el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada.EFE