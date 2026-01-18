Jordania dice que Trump invitó al rey Abdalá a integrarse en la Junta de Paz para Gaza

Amán, 18 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores jordano reveló este domingo que el rey Abdalá II ha sido invitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a formar parte de la Junta de la Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza.

El departamento jordano informó que el rey jordano "recibió una invitación" y que "los documentos relacionados" con ella se "están estudiando actualmente de acuerdo con los procedimientos legales internos", detalló la agencia de noticias estatal jordana Petra. EFE