Agencias

Jordania dice que Trump invitó al rey Abdalá a integrarse en la Junta de Paz para Gaza

Guardar

Amán, 18 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores jordano reveló este domingo que el rey Abdalá II ha sido invitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a formar parte de la Junta de la Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza.

El departamento jordano informó que el rey jordano "recibió una invitación" y que "los documentos relacionados" con ella se "están estudiando actualmente de acuerdo con los procedimientos legales internos", detalló la agencia de noticias estatal jordana Petra. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Israel arresta a 4 extranjeros que protegían a palestinos en Cisjordania y deportará a dos

Infobae

Tropas de Damasco continúan su avance en áreas de la alianza liderada por kurdosirios

Infobae

El hijo de Rob Reiner estuvo sometido a una tutela por motivos de salud mental en 2020

El hijo de Rob Reiner

Kiev mantiene el trabajo para restablecer el suministro de calefacción en medio del frío

Kiev mantiene el trabajo para

La ONU señala que desescombrar Gaza llevará más de siete años

La ONU señala que desescombrar