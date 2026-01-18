Agencias

Irán responderá a declaración como grupo terrorista de la Fuerza Quds por Argentina

Teherán, 18 ene (EFE).- Irán calificó este domingo como “inaceptable” la declaración por Argentina como grupo terrorista de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y aseguró que “responderá de la manera adecuada”.

“Etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político. Sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

Argentina declaró ayer la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, según un comunicado publicado por voceros del presidente Javier Milei.

“La Oficina del Presidente informa de que el Gobierno Nacional ha declarado a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organización terrorista”, afirmó el mensaje difundido ayer.

El Gobierno argentino responsabilizó en su comunicado a esa formación militar iraní por los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa misma ciudad, en 1994.

Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hizbulá.

La Fuerza Quds es el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo fundado tras el triunfo de la Revolución Islámica de 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní, la Guardia Revolucionaria es un militar de élite y emporio económico que tiene la misión de proteger a la República Islámica.

Estados Unidos designó a la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria, como grupo terrorista en 2007, y en 2019, bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021), se incluyó propiamente a la Guardia en la lista negra de grupos terroristas. EFE

