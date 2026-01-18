Agencias

Irán acusa a Estados Unidos de elevar la tensión con sus injerencias

Teherán, 18 ene (EFE).- Irán acusó este domingo a Estados Unidos de aumentar la tensión con sus injerencias en los asuntos internos del país persa, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Teherán.

“La generación de tensiones se ha convertido en parte de la conducta hostil de Estados Unidos”, dijo en una rueda de prensa en Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

“No es Irán quien interfiere en los asuntos internos del pueblo estadounidense, sino Estados Unidos el que continúa con su política de injerencia contra Irán y los países de la región”, continuó el diplomático.

Baghaei sostuvo que Estados Unidos ha cometido “actos criminales contra numerosos iraníes” y puso como ejemplo la guerra de los 12 días de junio en entre Irán e Israel en la que Washington participó con el bombardeo de las tres principales instalaciones nucleares iraníes.

Las declaraciones de Baghaei se producen un día después de que Trump asegurase ayer en una entrevista con Politico que “es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán” que acabe con los casi 37 años de mandato de Jameneí.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, reconoció ayer la muerte de “varios miles de personas” durante las protestas que han sacudido el país en las últimas semanas y culpó de ello a Trump.

“Consideramos al presidente de Estados Unidos culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní”, dijo en un encuentro a propósito del aniversario de la elección de Mahoma como profeta del islam en Teherán.

La máxima autoridad política y religiosa de Irán aseguró que las protestas que han sacudido el país “fueron un complot estadounidense y el objetivo estadounidense es devorar a Irán”.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída del rial y pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y alcanzaron su momento álgido el jueves 8 de enero y el viernes 9 enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán.

Oenegés opositoras en el exilio sitúan el número de muertos en 3.428 y el de detenidos en 19.000. EFE

