Ingrid Guardiola: "Hay interés político en que las mujeres no estén en la esfera pública"

Por Víctor Castelló

Santiago, 18 ene (EFE).- La ensayista y productora española Ingrid Guardiola considera que "hay un interés político en que las mujeres no estén en la esfera pública" y criticó que las grandes compañías digitales favorezcan el machismo con sus algoritmos.

En una entrevista con EFE en el marco del festival Congreso Futuro, el foro de divulgación científica más importante de América Latina. Guardiola aprovechó para hablar de su libro ‘La servidumbre de los protocolos’ (Arcadia, 2025) y explicar que "la esfera pública" ha dejado "históricamente al margen a las mujeres".

Preguntada sobre el fenómeno de las creadoras de contenido digitales que hacen videos simulando un retorno al hogar y cuidando de sus maridos, conocidas en inglés como ‘tradwife’, Guardiola alegó que "se priorizan estereotipos más conservadores porque la política es conservadora".

"Hay una moral puritana y donde la mujer tiene un rol muy subsidiario respecto al hombre. Es deshacer todo lo que, históricamente, ha ganado en cuanto a derechos, presencia pública o incidencia en la esfera pública clásica. Esto pasa en el capitalismo de plataforma", explica la humanista.

El capitalismo de plataforma es aquello que ella misma define como "la forma que adopta el capitalismo actual, donde el beneficio recae en las infraestructuras de extracción de datos que se generan a partir del comportamiento social de las personas", con empresas como Uber, Netflix, AirBnB o las propias redes sociales.

Guardiola reiteró que "acelerar el estereotipo de la mujer emprendedora, que puede con todo, hasta el límite del burnout, del colapso" hace que sea "muy fácil afirmar que la respuesta sea la vuelta a casa" pero, recalca, "es una falacia".

Este colapso "no es individual, de las mujeres, es social, es la presión que ejerce el sistema sobre todos los individuos", amplía.

Con una comparativa sobre las esferas de trabajo, Guardiola incide en que las mujeres que las redes relegan a los hogares "no dejan de trabajar", sino que lo hacen en lo que "las grandes plataformas quieren" y siguen unas pautas conservadoras que les favorecen como empresas.

"Eso es lo que a ellos les interesa. Vas a producir más en la esfera pública digital que no encontrándote con otros cuerpos, con otras mujeres, que comparten problemas similares a los tuyos y donde poder encontrar una respuesta común".

Preguntada por cómo las redes sociales pueden crear cada vez menos conciencia del machismo en la juventud, Guardiola declaró que "cuando se habla de nuevas masculinidades, hay todo un mundo machista que reacciona, no solo ahuyentándolas sino encontrando nuevos espacios privados para nuevas masculinidades al margen de las mujeres".

La realizadora nombra lo que se conoce en la cultura de internet como "el espacio incel", del inglés, celibato involuntario, un conjunto de hombres que no tienen relaciones con mujeres y reaccionan ante ellas con misoginia.

Explicó que es una "cultura con cierto trivialismo" en el que los hombres "experimentan pero alejados de las mujeres" y se basan en "el gimnasio, las criptomonedas y el estoicismo filosófico mal llevado, siempre subrayando ese repudio a las mujeres".

La activista defiende la premisa de que la tecnología actual "está sexada", poniendo de ejemplo las máquinas destinadas a la medicina con mejores datos de efectividad en hombres o la erotización de la voz en los nuevos asistentes inteligentes.

Cree que la única manera de eliminar este machismo inherente en la tecnología reside en "crear redes paralelas" ya que "si seguimos confiando en estas empresas cuya lógica es machista, no podremos hacer nada".

"El ágora virtual seguiría siendo machista, cada vez más. Hay que crear redes paralelas que descontaminen el machismo. No puedes desmontar la casa del amo con las herramientas del amo", sentenció Guardiola. EFE

(foto)