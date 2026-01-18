Agencias

Indonesia recupera el cadáver de una de las personas a bordo del avión que perdió contacto

Yakarta, 18 ene (EFE).- Las autoridades de Indonesia informaron este domingo de que han recuperado el cadáver de una de las 10 personas a bordo del avión que la víspera perdió el contacto con la torre de control en la región centro-este del archipiélago, tras hallar también restos de la aeronave durante el operativo de búsqueda puesto en marcha.

"El equipo en la cumbre informó del hallazgo de una víctima, que actualmente está siendo evacuada", señaló en un comunicado la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas).

Basarnas dijo a EFE más tarde que la víctima hallada se encontraba sin vida.

La agencia también explicó que los efectivos que rastrean el terreno encontraron "varias piezas de restos de la aeronave, incluidas partes del fuselaje y asientos" e identificaron la ubicación del motor del avión "mediante informes visuales".

El avión accidentado, un ATR 42-500, partió el sábado de Yogyakarta (oeste) y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin de Makassar (centro-este), cuando el Control de Tráfico Aéreo (ATC) "perdió la comunicación con la aeronave", en la que viajaban siete tripulantes y tres funcionarios del Ministerio de Pesca, explicó en un comunicado la Dirección General de Transporte Aéreo de Indonesia.

La empresa local Indonesia Air Transport operaba el aparato, que fue fletado por el mencionado Ministerio para monitoreos aéreos de recursos.

El operativo puesto en marcha, en el que participan centenares de efectivos, se reanudó hoy a las 6:15 hora local (22:15 GMT del sábado), apuntó Andi Sultan, efectivo de la división de Basarnas en Makassar, tras detenerse durante la noche "debido al cielo nublado", argumentó el organismo la víspera.

El jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Makassar que lidera las labores búsqueda, Muhammad Arif Anwar, coordinador de la misión, indicó que estas se desarrollan "en un terreno extremo y bajo condiciones meteorológicas desafiantes", con lluvias intensas y niebla espesa, y una visibilidad limitada, lo cual "afecta el desplazamiento de los equipos".

El área de rastreo comprende las montañas calizas de Bantimurung, en la regencia de Maros, perteneciente a la provincia de Sulawesi del Sur, que se ubica al este de la isla de Borneo, famosa por sus selvas tropicales.

Participan en las operaciones de búsqueda la Fuerza Aérea del país, la Dirección General de Aviación Civil, la Oficina de la Autoridad Aeroportuaria Región V de Makassar, AirNav Indonesia (proveedor de servicios de navegación aérea), Basarnas, los operadores de vuelo y otras agencias pertinentes, señaló Dirección General de Transporte Aéreo. EFE

