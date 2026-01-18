Indonesia halla "varias piezas" del avión desaparecido con 10 personas en el centro-este

(Actualiza con confirmación de que los restos pertenecen al avión desaparecido)

Yakarta, 18 ene (EFE).- Las autoridades de Indonesia informaron este domingo de que han sido halladas "varias piezas" del avión que la víspera perdió el contacto con una torre de control en la región centro-este del archipiélago, con 10 personas a bordo, durante la operación de búsqueda del aparato.

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) explicó en un comunicado que los efectivos que rastrean el terreno encontraron "varias piezas de restos de la aeronave, incluidas partes del fuselaje y asientos" e identificaron la ubicación del motor del avión "mediante informes visuales".

El avión, un ATR 42-500, partió el sábado de Yogyakarta (oeste) y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin de Makassar (centro-este), cuando el Control de Tráfico Aéreo (ATC) "perdió la comunicación con la aeronave", en la que viajaban siete tripulantes y tres pasajeros, explicó en un comunicado la Dirección General de Transporte Aéreo de Indonesia.

El jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Makassar que lidera el operativo de búsqueda, Muhammad Arif Anwar, coordinador de la misión, indicó que esta se desarrolla "en un terreno extremo y bajo condiciones meteorológicas desafiantes", con lluvias intensas y niebla espesa, y una visibilidad, lo cual "afecta el desplazamiento de los equipos".

La operación de búsqueda del aparato, en la que participan centenares de efectivos, se reanudó hoy a las 6:15 hora local (22:15 GMT del sábado), apuntó Andi Sultan, efectivo de la división de Basarnas en Makassar, tras detenerse durante la noche "debido al cielo nublado", argumentó Basarnas la víspera.

El área de rastreo comprende las montañas calizas de Bantimurung, en la regencia de Maros, perteneciente a la provincia de Sulawesi del Sur, que se ubica al este de la isla de Borneo, famosa por sus selvas tropicales.

La aeronave, operada por la empresa local Indonesia Air Transport, había sido fletada por el Ministerio de Pesca para monitoreos aéreos de recursos, y a bordo viajaban tres trabajadores de la cartera, según las autoridades.

La cronología difundida por la Dirección General de Transporte Aéreo detalla que el ATC de Makassar instruyó a la aeronave para que se aproximase a una pista del aeropuerto Sultan Hasanuddin, pero detectó que el aparato "no se encontraba en la trayectoria correcta de aproximación" y volvió a dirigirse a la tripulación para que corrigiera la posición.

Tras estas indicaciones, "se perdió la comunicación con la aeronave", por causas todavía desconocidas.

Las condiciones meteorológicas en el momento del incidente eran de cielo ligeramente nublado en el área circundante, con visibilidad de unos ocho kilómetros.

La Fuerza Aérea del país participa en "supervisar la situación y garantizar medidas de respuesta óptimas", se sumaron también la Dirección General de Aviación Civil, la Oficina de la Autoridad Aeroportuaria Región V de Makassar, AirNav Indonesia (proveedor de servicios de navegación aérea), Basarnas, los operadores de vuelo y otras agencias pertinentes. EFE

