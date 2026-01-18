Implosión en el Bernabéu, brujería en San Sebastián

Madrid, 18 ene (EFE).- Hastiado por el rumbo errático del Real Madrid, el público del Santiago Bernabéu implosionó y afloró todo el descontento acumulado con su equipo. Cargó contra sus jugadores, con especial inquina hacia Vinícius y Bellingham, y el equipo de Arbeloa se colocó a un punto del Barcelona, derrotado 2-1 por la Real con tres goles anulados y cinco disparos al palo.

Hay Liga. Probablemente, los aficionados del Real Madrid jamás pensaron en terminar el fin de semana tan cerca del cuadro azulgrana. Se centraron en expresar su malestar con muchos decibelios, pasaron por alto que al día siguiente el equipo de Hansi Flick visitaba una plaza complicada y que una derrota no era ninguna quimera.

Ésta llegó, pero con muchos factores. El primero, el VAR, que actuó para anular tres goles al cuadro azulgrana; después, los palos, con los que se encontró hasta en cinco ocasiones. Y, finalmente, Remiro, que firmó una actuación memorable con una parada salvaje a Lewandowski.

Mientras, la Real Sociedad, en medio del asedio blaugrana, aprovechó sus oportunidades. Primero golpeó Oyarzabal, Rashford empató en el tramo final y un minuto después, en el 71, Guedes respondió para dejar cariacontecido a un equipo que se dejó tres puntos por el camino en una derrota de brujería, inexplicable y con un resultado que pocos esperaban: el Real Madrid, aunque parezca mentira, se ha metido de lleno en la pelea.

Y es que, en la víspera del choque en San Sebastián, los hombres de Álvaro Arbeloa sobrevivieron a un aquelarre. La derrota en la final de la Supercopa frente al Barcelona y la eliminación en la Copa del Rey tras caer contra el Albacete, fueron el detonante para los críticos, que fueron muchos: una gran parte del estadio expresó su malestar por la situación de un club que cerró en blanco el curso pasado y que ya ha perdido dos títulos en el actual.

Desde luego que a Arbeloa se le atragantó su debut como entrenador en el Bernabéu. Se sentó en el banquillo para escuchar una sinfonía constante. Durante el calentamiento, mientras se recitaron las alineaciones y durante el partido, los silbidos no pararon. Incluso hubo pañuelos blancos antes del inicio del choque.

La peor parte se la llevó Vinícius, castigado durante los noventa minutos. Casi parecía que el jugador estaba en Mestalla más que en el Bernabéu y se fue totalmente abatido al vestuario. Pendiente de una renovación, el duelo ante el Levante puede marcar un antes y un después en el brasileño.

Bellingham también tuvo su castigo. Tampoco se libró. Fue otra de las principales dianas de un público que tampoco evitó criticar a Florentino Pérez. Un sector, lejos de ser mayoritario, pidió su "dimisión". El Real Madrid, sin duda, vivió una jornada para el recuerdo. O para el olvido. El caso es que no se vio una reacción de esas proporciones ni en días críticos como la eliminación ante el Odense en la Copa de Europa o en el 2-6 frente al Barcelona.

Pero los pitidos del Bernabéu no fueron los únicos. En el Metropolitano, los jugadores del Atlético de Madrid también escucharon las críticas de sus aficionados, que silbaron la actitud de sus jugadores cuando se echaron hacia atrás cuando ganaban 1-0 al Alavés con un tanto de Alexander Sorloth.

Fue el único gol del choque y bastó a los hombres de Simeone para lograr una pírrica victoria que no dejó satisfechos a un sector del estadio rojiblanco, al que no le gustó nada que sus jugadores aguardaran acontecimientos replegados. Así quedó el choque, con tres puntos y muchas dudas. Poco más.

Por lo menos, el Atlético igualó en la tercera plaza al Villarreal, que dio un paso atrás como cuarta vía para postularse al título frente a los tres grandes. Salió derrotado del estadio de La Cartuja, donde el Betis ganó 2-0 con goles de Aitor Ruibal y Pablo Fornals. Para Marcelino García Toral, la expulsión de Comesaña con 1-0 en contra, fue determinante.

Otro de los de arriba, el Espanyol, no levanta cabeza en 2026 tras perder ante el Girona, que, por el contrario, sólo suma alegrías este año. El equipo de Míchel ganó 0-2, con dos tantos de penalti de Vedat y, tras tres victorias consecutivas se ha olvidado del descenso para incluso pensar en Europa.

El Celta, como el Girona, también disfruta de su estado de gracia en 2026. Ha ganado todos los partidos y esta vez su víctima fue el Rayo Vallecano, derrotado de forma contundete: 3-0 y el cyuadro gallego se acerca a Europa mientras los jugadores de Íñigo Pérez miran de reojo a los puestos peligrosos.

La pelea por el descenso se comprime con ocho equipos separados por tan solo tres puntos. Entre el Alavés, último equipo que perdería la categoría, y el undécimo clasificado, Osasuna, hay solo esa distancia.

De todo ese pelotón de equipos, hubo varios beneficiados y damnificados esta jornada. Y uno de los que respiró más aliviado fue el Valencia, que sólo había uno de sus últimos catorce partidos y rompió su mala racha con una sufrida victoria ante el Getafe con un tanto de José Luis Gayà en el minuto 84. Ese gol le sacó del descenso y traspasó sus problemas al cuadro azulón, que encadena cinco derrota y un empate consecutivo.

El VAR fue protagonista en dos choques: en el Osasuna 3-Oviedo 2 y en el Mallorca 3-Athletic 2. En el primero, el técnico del cuadro asturiano, Guillermo Almada, criticó que el árbitro reculara tras pitar una mano de Boyomo. Esa acción pudo ser determinante para el colista, que finalmente hincó la rodilla en la celebración del partido 200 de Budimir, autor de un doblete para los navarros al que acompañó el tanto decisivo de Víctor Muñoz en el minuto 93.

Y en el Mallorca, el triplete de Muriqi con el que el cuadro bermellón tomó aire en la zona baja, estuvo también marcado por el VAR, determinante en la señalización de dos penaltis, por manos de Vivian y Yuri. El atacante kosovar acertó desde los once metros (uno tras fallar y recoger el rechace) y el portero Leo Román terminó de amargar al Athletic con una actuación sobresaliente.

Juan José Lahuerta