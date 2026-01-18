Guatemala suspende clases para este lunes ante ola de violencia por parte de las pandillas

Ciudad de Guatemala, 18 ene (EFE).- El Gobierno de Guatemala suspendió este domingo el funcionamiento de escuelas públicas y colegios privados para el lunes ante la ola de violencia que vive el país centroamericano.

El Ministerio de Educación guatemalteco señaló en un comunicado de prensa que la medida pretende "priorizar" la seguridad de los estudiantes.

La suspensión tiene lugar en medio de una ola de violencia que vive la nación que preside Bernardo Arévalo de León tras varios motines en cárceles y el asesinato de al menos siete agentes de la Policía Nacional Civil, presuntamente a manos de pandilleros en ambos casos.

Es por ello que el ciclo escolar, que recién empezó la semana pasada, quedará suspendido durante el lunes.

El asesinato de los siete policías tuvo lugar debido a múltiples ataques en diversos puntos de la capital del país, en medio de varios motines que se han registrado en las cárceles por parte de pandillas, por lo que no se descarta que ambos hechos estén vinculados.

El ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, confirmó la cantidad de fallecidos en una rueda de prensa este mediodía, y añadió que se encuentra "dolido" por la muerte de los policías a manos de "terroristas".

De igual manera, expuso que han sido detenidos siete pandilleros que presuntamente participaron en los ataques armados.

Los dos primeros agentes fallecidos murieron en un atentado perpetrado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, según confirmaron los Bomberos Municipales.

"El Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes", aseguró Villeda.

Con respecto a los motines, las fuerzas de seguridad retomaron este domingo el control de la cárcel de máxima seguridad denominada 'Renovación I', en el sur del país, tras una revuelta registrada el sábado.

La Policía Nacional Civil indicó que se "neutralizó" al líder de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los promotores del motín, quien demandaba su traslado a otra prisión además de diversas comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio.

En el segundo semestre de 2025, las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’ para ser aislados, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios. EFE