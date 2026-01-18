Agencias

Francis Alonso (Breogán), Mejor Jugador de la jornada 16 tras su exhibición en Andorra

Madrid, 18 ene (EFE).- Francis Alonso, escolta del Río Breogán, ha sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la Jornada 16 de la Liga Endesa gracias a su exhibición en el triunfo del equipo gallego en Andorra, donde se impuso por 101-104 gracias a un triple sobre la bocina del exterior malagueño, que recibe este reconocimiento por primera vez en su carrera.

Alonso, de 29 años, estableció en el Principado una nueva marca personal en anotación (28 puntos), con 6/7 en tiros libres, un inmaculado 5/5 en lanzamientos de dos y 4/9 en triples. Además, aportó 3 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 7 faltas recibidas, para un total de 32 créditos de valoración, lo que también supone un récord personal en la Liga Endesa, donde ya ha disputado 111 partidos.

En los 24 minutos y 48 segundos que jugó el andaluz, el Breogán logró un +14 por el -11 que cosechó cuando estuvo en el banquillo.

Hasta el momento, Alonso ha promediado esta temporada 15,5 puntos y 15,4 créditos de valoración por encuentro. EFE

