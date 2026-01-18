Foro Penal eleva a 139 los presos políticos excarcelados en Venezuela

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha informado de la excarcelación de otras nueve personas presas en el país latinoamericano, por lo que ya son 139 las personas liberadas por el Gobierno de Venezuela desde el 8 de enero, fecha en la que se hizo el anuncio.

Así lo ha confirmado el director de la organización, Gonzalo Himiob, en un mensaje difundido en redes sociales y de acuerdo con los datos del último balance de este sábado, reportado a las 17.00 horas (hora local).

Estos datos contrastan con los ofrecidos a comienzos de esta semana por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien aseguró este martes que las autoridades del país latinoamericano han excarcelado ya a más de 400 personas desde diciembre de 2024, rechazando las denuncias de la oposición y de diversas ONG, que reducen notablemente la cifra de liberados desde el 8 de enero.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, sitúa la cifra de presos políticos liberados en 155 en su último balance, publicado también a media tarde de este sábado.

La plataforma, que ha adjuntado un listado detallado con el nombre de las personas excarceladas, ha instado a las autoridades venezolanas a "acelerar los procesos" para que "cese finalmente el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, que se han mantenido en vigilia a las afueras de muchos de los centro penitenciarios".