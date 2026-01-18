Agencias

Ex primer ministro nepalí que dimitió por protestas juveniles será candidato en elecciones

Katmandú, 18 ene (EFE).- El ex primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, que dimitió en septiembre del año pasado tras una oleada de protestas en este país lideradas por la Generación Z, será candidato del Partido Comunista de Nepal-UML en las próximas elecciones legislativas de marzo.

El secretario del Partido Comunista de Nepal-Marxista-Leninista Unidicado, Mahesh Basnet, dijo a EFE este domingo que el partido confirmó ayer la candidatura de Sharma Oli como candidato al cargo de primer ministro de Nepal

K.P. Sharma Oli ha sido primer ministro de este país asiático en tres períodos, entre 2015 y 2016; entre 2018 y 2021; y entre 2024 y 2025, cuando se vio forzado a dimitir por las protestas de jóvenes nepalíes de la Generación Z contra la corrupción y la clase política tradicional de Nepal.

Las protestas, violentas en algunas partes del país, fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y dejaron al menos 77 muertes.

Tras los disturbios, el 12 de septiembre la expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal Sushila Karki asumió el cargo de presidenta interina de Nepal, un cargo que mantendrá hasta que se conforme un nuevo Gobierno.

Las elecciones a la Cámara de Representantes de Nepal están programadas para el próximo 5 de marzo.

Además de Sharma Oli, el partido Rastriya Swatantra (RSP) ya ha anunciado que el mediático alcalde de la Ciudad Metropolitana de Katmandú, Balendra 'Balen' Shah, será su candidato a primer ministro.

Shah, que gobierna la capital nepalí desde 2022 y que antes de su carrera política era rapero, es una voz destacada entre los jóvenes de Nepal por su discurso anticorrupción.

Por su parte, el Congreso Nepalí, el otro partido que, junto al Partido Comunista-Marxista-Leninista Unificado había dominado la escena política nepalí, aún no ha nombrado a su candidato para los comicios, aunque se espera que sea el recién elegido presidente de la formación, Gagan Thapa. EFE

