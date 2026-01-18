Eslovaquia dice que financiará un nuevo bloque nuclear solo con capital extranjero

Praga, 18 ene (EFE).- Eslovaquia financiará el nuevo reactor nuclear de Jaslovské Bohunice, con un coste estimado de unos 15.000 millones de euros, únicamente con capital extranjero, informó este domingo el primer ministro eslovaco, el populista de izquierdas Robert Fico.

"La unidad se construirá con inversiones extranjeras y eventualmente se amortizará mediante la venta de la electricidad producida", dijo el mandatario en un vídeo grabado durante el regreso de una visita a Estados Unidos, donde ambos países firmaron un acuerdo en materia nuclear.

El Gobierno eslovaco tiene previsto encargar el contrato a la empresa estadounidense Westinghouse, sin licitación.

La oposición liberal europeísta critica la falta de un concurso público y también el elevado coste estimado del proyecto, de hasta 15.000 millones de euros.

"Los bolsillos de los ciudadanos eslovacos no se verán afectados por ello ni ahora ni en el futuro", aseguró Fico, sin dar más detalles sobre la financiación ni el origen del capital.

Eslovaquia produce casi dos tercios de su energía con los dos reactores de la central atómica de Jaslovské Bohunice, situada a 60 kilómetros al noreste de Bratislava, y con los tres de la planta de Mohovce, al este de la capital, diseñados y desarrollados por la antigua Unión Soviética.

El país centroeuropeo prepara, en cooperación con socios estadounidenses, un nuevo bloque, enteramente de propiedad pública y con una potencia de casi 1.200 megavatios, en el terreno de la central de Jaslovské Bohunice.

"Sin centrales nucleares, Eslovaquia no tendrá seguridad energética", aseguró Fico, líder de una coalición tripartita de populistas, socialdemócratas y ultranacionalistas.

El primer ministro eslovaco se entrevistó el sábado además con el presidente Donald Trump, en un encuentro centrado en la situación en Ucrania.

Fico, cuyo país forma parte de la Unión Europea (UE) desde 2004, es crítico con el apoyo militar y económico a Ucrania por parte de la UE y sostiene que la guerra solo tiene una salida diplomática. EFE