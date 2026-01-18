Agencias

El Rey sigue "con gran preocupación" y en contacto con Sánchez y Moreno la situación tras el accidente

Guardar

El Rey Felipe VI está siguiendo "con gran preocupación" la situación tras el "grave accidente" en Adamuz (Córdoba) y se mantiene "en permanente contacto" tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, según ha informado Zarzuela.

Los Reyes también han trasladado su "más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos", que ya superaría la veintena, en un mensaje en X de la Casa del Rey.

Asimismo, Felipe VI y Letizia han expresado su "cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Guatemala suspende clases para este lunes ante ola de violencia por parte de las pandillas

Infobae

Colombia no registra alteraciones tras avisos de EEUU de posible peligro en espacio aéreo

Infobae

Localizan con vida al profesor colombiano que había desaparecido el 2 de enero en México

Infobae

Un total de 23 alianzas políticas solicitan participar en comicios regionales de Perú

Infobae

Huracán gana en penaltis a Cúcuta y acaba invicto su pretemporada en Uruguay

Infobae