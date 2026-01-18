El protagonista de la jornada 20: el recital reivindicativo de Remiro

Madrid, 18 ene (EFE).- Para la convocatoria por petición popular de Joan García por la selección española, uno de los porteros fijos del seleccionador Luis de la Fuente debe caerse de la lista. El señalado por todos, Álex Remiro, dio este domingo un recital reivindicativo en la portería de la Real Sociedad y frenó en seco al Barcelona en Anoeta.

En pleno debate de la portería de la selección llegó una exhibición del eslabón más débil. Remiro firmó su mejor partido de la temporada en un día señalado. Con Joan García en la portería rival y siendo elegido el mejor jugador de un partidazo, impulsando a la Real Sociedad al triunfo que confirma el 'efecto Matarazzo'.

Resucitada la Real, incansable en el esfuerzo para tumbar al líder, con el factor fortuna de su parte y el empuje de una grada que siempre creyó en la proeza. Amparada en la exhibición en la portería de inicio, con una gran parada a Pedri, hasta el último suspiro de un añadido de 8 minutos que se le hizo eterno jugando en inferioridad por la expulsión de Carlos Soler.

Hasta ocho paradas de Remiro, alguna para la hemeroteca como el vuelo a Robert Lewandowski y la mano firme. Solo superado por Rasford con un testarazo a placer en boca de gol a un centro que era medio gol de Lamine Yamal. Una noche reivindicativa compinchado con la madera de sus porterías. Cinco remates del rival repelidos por los postes.

Valiente en el juego aéreo, rápido de reflejos, ágil bajo palos. Remiro se fue creciendo en el partido según fue aumentando su confianza. Era un día importante en el que tenía ganas de hablar en el terreno de juego tras escuchar mucho sobre un nuevo debate en la portería de la selección, el de la titularidad entre Unai Simón y Joan García, que apunta a él como gran damnificado en la ventana de marzo. La última antes del Mundial 2026.

Remiro es campeón de la Eurocopa 2024 y su ilusión es acudir a su primer Mundial. Asume su rol en la selección y no quiere perderlo. Con Unai Simón y David Raya por delante, es ejemplo en cada entrenamiento por la intensidad y la exigencia que le añade a sus compañeros.

Es lo que valora De la Fuente, junto a su forma de ser y su prioridad siempre al grupo por encima de lo individual. Factores que están sobre la mesa para tomar una decisión con Joan García que altera el orden establecido en la portería de España. El seleccionador tiene una decisión difícil por tomar tras la exhibición de Remiro.

Roberto Morales